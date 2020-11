Biella, resta attivo servizio assistenza animali. Bessone: “Chi è in difficoltà verrà aiutato”

L’assessorato alla Tutela degli Animali della Città di Biella ricorda che continua ad essere attivo il servizio di supporto all’assistenza animali in senso lato grazie all’impegno del Punto Animal Friendly che, attraverso l’opera coordinata di alcuni residenti volontari, si occuperà di garantire il buon governo degli animali d'affezione di anziani e persone immobilizzate.

Le richieste dovranno pervenire al numero di telefono 347.4442897 dell’associazione Punto Animal Friendly che ha sede a Biella, in via Trieste 13. Rientrano fra i vari servizi: le passeggiate per i cani con padroni in quarantena, il ricovero momentaneo gatti presso Miciolandia in caso di ospedalizzazione del padrone che non ha possibilità di dare in affidamento il gatto a parenti e amici, il supporto nell’acquisto di alimenti e farmaci veterinari per tutte le persone in gravi difficoltà economiche dimostrabili, nei limiti delle proprie possibilità.

“Voglio tranquillizzare i proprietari di gatti e cani che, grazie all’Associazione Punto Animal Friendly, chi è in difficoltà nella gestione del proprio animale verrà aiutato e ricordo che gli animali non possono contagiarci, anzi sono un ottimo supporto per aiutarci a superare il periodo di lockdown che stiamo per iniziare” spiega l’assessore alla Tutela degli animali Gabriella Bessone.