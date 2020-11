Torchio/Pastore vincono i provinciali di doppio Rossignol Groupe Trophy FOTO

Nel rispetto dei nuovi protocolli Covid, nel weekend è proseguita l'attività agonistica al Gc Cavaglià. Sabato si è disputata la sesta edizione del Campionato Provinciale di doppio “Rossignol Groupe Trophy”. Dopo una fastidiosa nebbia che ha condizionato la prima ora di gioco, una tiepida giornata autunnale ha accolto una quarantina di coppie tra alcuni dei migliori amateur biellesi in rappresentanza dei club locali: GC Biella Le Betulle, GC il Mulino Cerrione, GC Tenuta Castello Cerrione, GC Ponte Cervo, GC Cossato e ovviamente i portacolori del Gc Cavaglià.

I partecipanti si sono sfidati in una gara sulla distanza di 18 buche con formula “4 palle la migliore” (punteggio medal) e a vincere è stato il duo del Gc Cavaglià composto da Bruno Torchio e Stefano Pastore che hanno chiuso con il miglior score lordo di 66 colpi (-2 sul par del campo) e anche netto (57, -11). Nella classifica lorda Torchio/Pastore hanno superato sul filo di lana Paolo Schellino e Simone Bucino (anche per la coppia di Cavaglià uno score di 66, ma peggiori seconde 9 buche), mentre con 68 (par) al terzo posto si sono piazzati Gabriele Davi e Giovanni Tallia (Le Betulle) e i campioni uscenti Massimo Mercandino (Le Betulle) e Roberto Lanza (Gc Cavaglià).

Il premio per il miglior risultato netto è andato alla coppia Giovanni Nicoletti/Giulia Meggiorin con 58 (-10), seguiti al 2° posto da Mercandino/Lanza (60, -8) e al 3° posto da Bucino/Schellino (61, -7). Tra i premiati anche il riconoscimento per la prima coppia mista andato a Franco Stradiotto/Ilaria Gallardino con 63. Per Torchio/Pastore si tratta del tris nella manifestazione avendo già vinto le edizioni 2016 e 2018. Al tramonto, rigorosamente all'aperto, si è svolta la cerimonia di premiazione dove Piero Cantele in rappresentanza di Rossignol Groupe ha consegnato ai migliori le medaglie e attrezzatura tecnica del noto brand francese, incluso un paio di sci con attacchi andati ad estrazione al fortunato Giovanni Nicoletti.

Grande partecipazione domenica al Gc Cavaglià per il Trofeo Tenuta Castello By Bertolino Moquettes che ha visto al via 105 partecipanti sfidarsi su un gara sulla distanza di 18 buche (Stableford - 3 categorie). Una sontuosa premiazione davanti alla club house, con riconoscimenti ai primi 5 classificati di ogni categoria, ha chiuso la giornata. Premiati. Prima categoria: 1° lordo Paolo Schellino Cavaglià punti 32, 2° lordo Massimo Stesina Cavaglià 30, 1° netto Arrigo Merlo Estero 37, 2° netto Massimo Pissinis Primule 36. Seconda categoria: 1° netto Luca Zucchetti Cavaglià 40, 2° netto Paolo Bringhen Valle D'Aosta 40. Terza categoria: 1° netto Ruggero Merlo Olivetti Estero 38, 2° netto Elvio Biollino Tenuta Castello 36. 1° Ladies Maria Francesca Invernizzi Tenuta Castello 34, 1° Seniores Ivo Doati Cavaglià 35. 1° Tenuta Castello Gianluca Caldera 34.

Sabato al Gc Cavaglià si giocherà il Trofeo Golfisti Granata (18 buche, Stableford - 3 categorie), mentre per domenica c'è in programma una grande classica autunnale la Coppa Vino Novello e Castagne (18 buche a coppie, 4pm).