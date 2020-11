"Per un mondo diverso", nuovi corsi di formazione per il Gaglianico Calcio

Nasce dall'impegno e dall'idea di una formatrice biellese il percorso formativo dal titolo "Per un mondo diverso: sport, gioco ed integrazione" facente parte del progetto "Da sogno a realtà". Il progetto nasce dalla collaborazione tra associazioni sportive e la scuola Euroformation e a coordinare il corso ci sarà Michela Aruni Biolcati.

Il percorso prenderà il via sabato 14 novembre e prevede 4 sabati dalle 10.30/13.30 e pomeriggio 14.00/15.30, un’ultima in giornata 10.30/13.30 e 14.00/18.30 per la parte pratica e chiusura lavori. Il corso, salvo nuove disposizioni Covid, si svolgerà in presenza in luoghi da comunicare a seconda del numero di partecipanti. Per chi avesse problematiche nella partecipazione in presenza, può accordarsi per aver materiale e videolezioni e per le modalità di esame.

Temi che verranno trattati: disabilità motorie fisiche e sensoriali, autismo e autismi, disturbo dell’apprendimento, approccio alla diversità, integrazione sociale, integrazione sportiva, impariamo insieme (laboratori esperienziali), l’accompagnatore, l’istruttore, l'educatore, differenze di mansioni nei contesti e lo sport a distanza, come impostare una lezione a distanza via web.

La scadenza è fissata per il 7 novembre 2020, per informazioni e iscrizione: corsidiformazione2020@gmail.com oppure 351/9678540.