Finali nazionali Ginnastica Artistica: bene Arianna Bottigella della Pietro Micca

Si sono svolte nel week end del primo novembre le finali nazionali Gold junior 2. In pedana le "veterane" della Pietro Micca Valentina Carnini e Arianna Bottigella classe 2006. Prima gara dopo molti mesi, in un clima surreale, senza pubblico, senza compagne a fare il tifo e a dare sostegno, in un silenzio da far tremare le gambe.

Una prova difficile, ma le due giovani atlete hanno dato prova di maturità scendendo in campo motivate e determinate. Sabato al termine di una bella prestazione hanno passato il turno approdando alla finale, Valentina su tutti e quattro gli attrezzi classificandosi terza in zona tecnica e Arianna nel suo attrezzo di punta: il volteggio.

Domenica la finale, nonostante l'emozione che una finale con le migliori ginnaste di Italia può regalare, le due atlete della Pietro Micca si son ben comportate. Per Valentina ventottesimo posto assoluto e per Arianna con un Tsukahara carpio e un Yourcenko carpio ben eseguiti un ottimo undicesimo posto su più di 60 atlete in gara.

Soddisfazione da parte della direttrice tecnica Marica Giovannini soprattutto per come le ragazze hanno saputo affrontare la gara, della tecnica Anna Fongaro che le ha accompagnate in gara e dei tecnici Giulio Antoniotti e Laura Martinelli che le seguono in palestra. Prossimo appuntamento a fine mese per la zona tecnica di serie C a squadre.