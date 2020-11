Salone Internazionale del Libro: "Le librerie non possono non essere considerate categorie essenziali"

Presa di posizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Ecco la nota stampa. "Le librerie - per il ruolo che svolgono all'interno delle nostre comunità - non possono non essere inserite nelle categorie considerate essenziali.

Anche il Salone Internazionale del Libro di Torino chiede al Governo Italiano e al Parlamento, nei limiti delle opportune misure di sicurezza nazionale, di prendere in considerazione questa evidenza all’interno della pubblicazione dei prossimi DPCM in uscita, come già espresso da diversi Editori e dalle Associazioni di Categoria del mondo del Libro tutte riunite".