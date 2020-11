Casapinta senza telefono da 10 giorni, situazione presa in carico da Delmastro

A seguito della segnalazione del Sindaco di Casapinta sui disservizi di Telecom, l'onorevole Andrea Delmastro ha depositato un'interrogazione indirizzata al Ministro dello Sviluppo economico. "I cittadini lamentano di essere senza linea telefonica fissa da almeno 10 giorni - si legge nel documento firmato da Delmastro - e sono state inviate diverse segnalazioni di guasto per chiedere un rapido intervento". Inoltre, il Comune spiega di non riuscire ad avere contatti con chi di competenza per capire le ragioni del guasto e i tempi di risoluzione.

"Considerando che anche la linea telefonica mobile ha evidenti problemi di segnale con tutti gli operatori disponibili non coprendo larga parte del territorio del Comune - si legge ancora nell'interrogazione - l’assenza di linea telefonica fissa mette in serio pericolo l’incolumità e la sicurezza della cittadinanza, composta per la maggior parte da popolazione anziana che usa il telefono fisso in luogo del cellulare. L’isolamento degli anziani impedisce loro di comunicare sia con le proprie famiglie che con i servizi sanitari, rendendo la situazione ancora più insostenibile davanti ai rischi legati all’emergenza COVID".

Fatte tutte queste premesse, il parlamentare chiede "quali siano gli intendimenti del Governo per ripristinare immediatamente il collegamento telefonico fisso e per potenziare la rete di telefonia mobile nel Comune di Casapinta".

"Sono in contatto con Giulio di Giacomo, responsabile dei rapporti con il Parlamento di Telecom - spiega l'onorevole di Fratelli d'Italia - che mi ha assicurato di aver preso in carico la situazione denunciata, impegnandosi a risolverla nel più breve tempo possibile".