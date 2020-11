“Cucina di una volta, saggezza e buone maniere”, il libro a fascicoli in omaggio da oggi

“Cucina di una volta, saggezza e buone maniere”. E’ questo il titolo di uno straordinario libro a fascicoli che i lettori de La Nuova Provincia di Biella riceveranno in omaggio da oggi, 4 novembre. L’opera, realizzata dallo chef Alberto Regis e dalla professoressa Lelia Zangrossi, si basa sui “quaderni neri”, quei libricini che ogni buona massaia utilizzava per tenere diligentemente ordinate le proprie ricette. I fascicoli (dodici più il raccoglitore) verranno regalati ogni mercoledì e sabato in omaggio con l'acquisto del bisettimanale La Nuova Provincia di Biella.