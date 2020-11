Tutto quello che c'è da sapere su come imparare a investire nel 2020

Che sia a causa della crisi economica che avanza in materia di lavoro dipendente e posto fisso, vuoi per la diffusione delle nuove tecnologie, ad oggi sempre più persone si interrogano su come imparare ad investire.

Detto ciò, la facilità con cui oggi è possibile accedere ai mercati finanziari tramite i suddetti strumenti (come ad esempio app per il cellulare o software per i nostri personal computer) non va confusa con un'automatica facilità di guadagno grazie a quest'ultimi.

Prima di inoltrarci quindi in queste nuove forme di investimento, è cosa buona e giusta informarsi sulle varie metodologie, vecchie e nuove, di investimento dei propri capitali.

Le tipologie di investimento

In linea di massima, le persone tendono a scegliere una di queste quattro tipologie di investimento, comunemente note in gergo col nome di classi di attività. Queste classi si suddividono in:

● Azioni: comporta l'acquisto di una quota azionaria partecipativa di una società;

● Contanti: comporta il risparmio di contanti inseriti in un conto di tipo bancario o relativo a una società edile;

● Proprietà: comporta l'investimento nel cosiddetto "mattone" e quindi in edifici fisici come ad esempio edifici di tipo residenziale o commerciale;

● Titoli a interesse fisso: conosciuti anche in gergo come "obbligazioni", consiste nel prestare i propri soldi ad una società o a un ente governativo.

Detto ciò, oltre a queste tipologie "canoniche" di investimento, esistono anche altre forme più peculiari atte a far fruttare i propri capitali in eccesso, tra cui:

● investimenti in moneta straniera;

● investimenti in oggetti da collezione;

● investimenti in materie prime;

● investimenti tramite CFD (Contratti per Differenza).

Tutta questa serie di investimenti ed attività possedute da un investitore vengono chiamate in gergo tecnico come portafoglio, e ogni investitore ha bisogno di smistare il proprio denaro in diversi classi di attività onde evitare in brutte sorprese nel momento in cui uno dei suddetti settori vada in crisi. Quest'ultima operazione viene definita diversificazione, ed è alla base del successo e sostentamento di diversi imprenditori di successo.

La tipologia di profitti

A seconda di quali settori si siano selezionati per poter guadagnare, si riceveranno di conseguenza dei profitti, i quali vengono suddivisi a loro volta in diverse categoria:.

Queste categorie si dividono tra:

● Dividendi: provenienti dalle azioni;

● Affitto: provenienti dalle proprietà;

● Interessi: provenienti dai depositi in contanti e dalle obbligazioni;

● La plusvalenza e la minusvalenza: generata dalla differenza tra il prezzo pagato e il prezzo venduto.

Detto ciò, una volta individuati i tipi di investimenti e profitti legati ad essi, vale la pena aprire un capitolo a parte per il più peculiari di questi investimenti, i quali sono tra i più utilizzati tramite i mezzi tecnologici contemporanei: il trading in CFD.

Le piattaforme di trading online e i CFD

I contratti per differenza, comunemente conosciuti come CFD (dall'acronimo inglese di: "Contract for Difference"), sono il prodotto finanziario derivato maggiormente scambiato sulle piattaforme di trading online.

A conti fatti, essa è una forma di speculazione finanziaria (nel senso tecnico del termine) in cui si viene a creare una sorta di accordo tra le due parti interessati, e cioè l'investitore da una parte, e il fornitore di CFD dall'altra, per pagare la variazione che si viene a creare durante gli sbalzi di quotazione finanziaria di una data attività sottostante.

Ciò significa che se si vorrà scommettere sull'aumento di un dato asset finanziario, si assumerà una posizione di tipo "Long" e quindi di acquisto, se al contrario si punta sulla diminuzione nel prezzo di quel asset, si prende una posizione detta "Short" e quindi di vendita.

Tutto ciò di cui avrete bisogno per iniziare a utilizzare questa forma peculiare di investimento, la quale si differenzia enormemente dalle forme d'investimento dirette in cui si acquistano direttamente le azioni dell'asset selezionato e si guadagna esclusivamente se questo sale di quotazione, ci basterà aprire un conto di trading online con un broker online autorizzato.