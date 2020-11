Stoccaggio vini di qualità, Protopapa: “Inaccettabile il click day”

L’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa si esprime a difesa dei produttori vitivinicoli piemontesi ed evidenzia le criticità presenti nel Decreto ministeriale che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali emetterà sullo stoccaggio dei vini di qualità in giacenza: “Ritengo che i 9,54 milioni di euro complessivi previsti a stanziamento dal ministero per la misura siano risorse inadeguate per una copertura nazionale, così come è inaccettabile la procedura a click day che il produttore dovrà seguire per presentare la domanda di richiesta di aiuti. Sarebbe inoltre necessario abbassare il quantitativo minimo di ettolitri ammessi a stoccaggio a 100hl, in quanto si rischia di penalizzare le aziende minori che faticano a vendere tramite i canali della GDO”.

“Questo Decreto così come è pensato potrà aiutare poche aziende e solo quelle di grandi dimensioni - prosegue l’assessore regionale Protopapa – e si vedranno nuovamente penalizzare le regioni ad alta vocazione vinicola. Il Piemonte ricordo che nel precedente bando di distillazione ha dovuto crearne uno specifico regionale per tutelare i nostri viticoltori piemontesi”.

“Su questa iniziativa spero che il Ministero adotti questo metodo a livello nazionale – conclude l’assessore Protopapa - specie in questo momento dove le prospettive di commercializzazione di prodotti, causa l’evoluzione in essere del Covid-19, possono richiedere nuovi urgenti interventi che le Regioni non possono più accollarsi”.