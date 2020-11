Filo al lavoro per preparare la 55a edizione

Nonostante siano tornate a manifestarsi alcune incertezze legate alla seconda ondata del coronavirus, Filo non rinuncia al suo ruolo di salone internazionale leader per l’industria dei filati e ha già iniziato a programmare la 55a edizione, in calendario per il 24 e 25 febbraio 2021 a MiCo-Milano Convention Centre. Il primo appuntamento in vista della 55a edizione di Filo sarà, come di consueto, la presentazione delle proposte sviluppo prodotto, che si svolgerà in dicembre e avrà ancora la forma del webinar.

Spiega Paolo Monfermoso, general manager di Filo: “La presentazione delle proposte sviluppo prodotto è l’occasione in cui il digitale si dimostra un valore aggiunto per la nostra fiera. Anche al di là delle difficoltà di spostamento di questo periodo, la formula webinar ci permette di raggiungere in un’unica occasione e in modo semplice, efficace e rapido tutte le persone interessate in Italia e all’estero, dagli espositori agli uffici stile, alla stampa. I dati di partecipazione al webinar di luglio per la presentazione della 54a edizione di Filo mostrano come questo canale ci abbia consentito di dialogare con un pubblico ben più ampio di quello che tradizionalmente seguiva i nostri incontri di Biella, Milano e Prato”.

Chiarisce poi Monfermoso: “Dal nostro punto di vista, per la presentazione dei prodotti delle aziende espositrici vale naturalmente il discorso opposto: in questo caso la fiera in presenza è imprescindibile. Le rassegne virtuali, infatti, non sono sufficienti a mostrare tutte le qualità di un prodotto tessile e la grande creatività delle nostre aziende che sta alla base di quel prodotto. Né le rassegne virtuali riescono a dar conto della flessibilità e della adattabilità che le aziende espositrici mettono al servizio dei loro clienti. Filo di ottobre è stata una conferma ulteriore di ciò, anche per la sua capacità di dimostrare la voglia e la tenacia con cui le aziende espositrici intendono rispondere alla crisi determinata dalla pandemia, riprendendo insieme – in un’ottica di filiera – il cammino di crescita”.