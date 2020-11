Non si è ancora concluso l’intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco sull’A4 Torino-Milano, in direzione del capoluogo lombardo. Intorno alle 15 di oggi, 4 novembre, la squadra della sede centrale con l’ausilio dell’autogrù si è precipitata sul posto per un camion che si è ribaltato.

Il mezzo pesante conteneva sabbia che si è dispersa in tutta la carreggiata. Insieme ai Vigili del Fuoco sta collaborando anche il personale di Autostrade.