Provincia, quasi 2 milioni di investimenti per il post alluvione

Con la ratifica della variazione urgente al Bilancio 2020-2022 adottata dal presidente una settimana prima, il consiglio provinciale di venerdì 30 ottobre ha stanziato risorse proprie e necessarie agli interventi di ripristino delle strade danneggiate dall’alluvione del 2 e 3 ottobre.

Oltre 500 mila euro per gli interventi urgenti di sgombero delle strade, 500 il ripristino della parte della provinciale Valle Cervo crollata in località Malpensà, 300 mila per i danni a Pianezze sulla Pettinengo-Veglio ed altrettanti per la SP 500 Occhieppo Superiore-Sordevolo, e 200 mila per progettazioni.

“I lavori in Valle Cervo sono già partiti perché la parte la Valle Cervo, a monte della Malpensà, non può essere raggiunta da mezzi grossi, e la strada alternativa di Quittengo potrebbe diventare difficile da utilizzare d’inverno. – spiega il presidente Gianluca Foglia Barbisin - Inoltre a breve partiranno quelli a Pianezze e sulla SP 500, anch'essi primari per l’interruzione della viabilità e perché si tratta di interventi già indirizzati dal punto di vista progettuale. Investiamo risorse nostre, inizialmente destinate alla scuola per le misure anticovid, che abbiamo liberato con l’arrivo dei contributi statali per la scuola. Allo stesso modo, quando riceveremo i contributi dalla Stato per l’alluvione, liberemo i fondi per gli interventi che attualmente sono in fase di progettazione.”

Fase di progettazione che già è partita con i tecnici della Provincia al lavoro sugli alvei dei corsi d’acqua al ponte della Pistolesa, a Cossato al ponte della Spolina, dove si stanno movimentando pietre per portarle a proteggere le sponde dell’alveo, ed a Crevacuore, al ponte della cartiera, dove i tecnici stanno verificando eventuali danni alle pile del ponte. “Per questi questi interventi – precisa il presidente – devono essere approfonditi i dati tecnici di progettazione: queste indagini saranno svolte nelle prossime settimane”.