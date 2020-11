In osservanza delle norme anti covid 19, il Ministero della Difesa ha consigliato alle comunità locali di limitare le commemorazioni del 4 novembre, “Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”.

In Piemonte le commemorazioni si svolgeranno solo a Torino, mentre a Cavaglià, il sindaco Mosè Brizi, in collaborazione con le Associazioni d’Arma e Partigiani, ha proposto ai suoi cittadini in possesso del tricolore di esporlo durante la giornata di oggi, mercoledì 4 novembre.