Ad un mese da alluvione lavori senza sosta a Piedicavallo. Sindaco: “Finire interventi urgenti per primavera” VIDEO

Si continua a lavorare senza sosta a Piedicavallo. E ad un mese dall’alluvione del 2 e 3 ottobre, il quotidiano Newsbiella è tornato a visitare questa mattina le zone colpite dall’ondata di maltempo e a fare il punto della situazione con il sindaco Carlo Rosazza Prin.

“Da tre settimane – spiega – le ruspe sono nei torrenti per la messa in sicurezza dell’abitato e della viabilità comunale e provinciale. Gli interventi sono concentrati sui torrenti Mologna e Cervo e al ponte Pinchiolo. Ad oggi ci sono ordinanze per somma urgenza per 890mila euro. Il problema di questo momento? Non riusciamo a far arrivare qui da noi le autobetoniere con il calcestruzzo necessario per proseguire con le lavorazioni. Si stanno studiando alcune alternative: prepararlo qua sul posto o studiare un percorso alternativo per i mezzi pesanti”.

Per il primo cittadino di Piedicavallo la priorità è “fare il più possibile prima delle nevicate. L’obiettivo è mettere in sicurezza l’alveo prima del disgelo e delle piogge. In primavera gli interventi di somma urgenza dovranno essere ultimati”. Sui danni ai sentieri, Rosazza Prin afferma: “Buona parte dei percorsi in bassa quota sono andati completamente distrutti. Molti di questi non si riusciranno più a ricostruire. Si dovrà trovare il modo di tracciarne altri in zone alternative”.

Infine, sul successo della raccolta fondi ScalpitiAmo per Piedicavallo, dove sono stati raccolti quasi 50mila euro, il sindaco ammette: “Una simile entità non me l’aspettavo. Ringrazio tutti; le associazioni hanno fatto un lavoro prezioso”.

Di seguito l’intervista integrale con il sindaco Rosazza Prin realizzata questa mattina.