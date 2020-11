Bronzo a Jesolo per Marta Morabito

Sabato e domenica la La Marmora-Bonprix è tornata in pista nel Campionato interregionale e nazionale Gold individuale nella categoria Junior di terza fascia a Jesolo senza Arianna Bocchio Ramazio ma con Marta Morabito. Marta è una ginnasta tesserata alla La Marmora ma proveniente dalla Società Ginnastica Civitavecchia ed allenata in loco dai tecnici Marco e Camilla.

Sabato nella gara di qualificazione per la finale nazionale Marta, seguita da Marta Beraldo, con una tenuta di gara degna delle sue qualità fisiche e tecniche ha conquistato la medaglia di bronzo che le ha permesso di gareggiare domenica nella finale nazionale, nella stessa sede di gara. Nonostante le difficoltà di tenuta fisica e di concentrazione che impedisce a molte di ripetere ai massimi livelli tutto il programma in due giornate consecutive di gara, Marta non solo è riuscita ad ottenere il sesto posto su trentasette ginnaste di tutta Italia ma ha conquistato la qualificazione alle finali per attrezzo dei Campionati Assoluti che si svolgeranno domenica 8 novembre a Napoli.

Sempre seguita da Marta Beraldo, sarà in gara al volteggio ed alla trave mentre sarà la prima riserva alle parallele e la seconda riserva al corpo libero. E’ una grande soddisfazione anche perché Marta è stata una pedina di grande valore per il Campionato di Serie A2. La La Marmora-BonPrix infatti due settimane fa ha partecipato alla terza prova del Campionato nazionale di Serie A2 di Artistica Femminile e di Serie B di Artistica Maschile. La Società biellese, unica società ai vertici delle due sezioni agonistiche nella nostra provincia, si è presentata a Napoli con i problemi di questo periodo infelice a cui si erano appena aggiunti altri problemi non essenzialmente tecnici.

I ragazzi e le ragazze in un Palazzetto con pochi spettatori, hanno condotto la loro gara con grande dignità e dimostrando che allenandosi anche solamente per due o tre ore al giorno si può gareggiare ad armi quasi pari con altre società i cui ginnasti si allenano mattino e pomeriggio riducendo l’attività scolastica a lezioni private. La squadra Femminile che gareggiava nel Campionato nazionale Gold di A2,seguita dalla tecnica Marta Beraldo con l’appoggio della tecnica Federica Berta (Ginnastica Casalbeltrame) e composta dalla capitana Laura Dionisio, Aurora Sellone, Aurora Cova Caiazzo, Elena Saccomano, Ingrid Nuvolara (in prestito dalla Ginnastica Casalbeltrame) e Marta Morabito ( dalla Ginnastica Civitavecchia), ha cercato in tutti i modi di arginare il fatto che proprio la settimana prima della gara, una delle pedine importanti, Arianna Bocchio Ramazio, ha subito un infortunio che non le ha permesso di partecipare alla gara.

E’ stato difficile all’ultimo momento sostituire Arianna ai vari attrezzi. Tutte hanno dato il meglio al punto che la capitana Laura Dionisio alla trave ha ottenuto il punteggio più alto di tutto il Campionato. Questo però non è bastato e tra le dodici squadre in gara, la La Marmora si è classificata nona ma in classifica generale è undicesima e quindi dovrà gareggiare nel 2021 in Serie B salvo insperati ripescaggi. La squadra maschile lamarmorina, formata dal capitano Francesco Prato, Riccardo Pozzato, e dal prestito lombardo Davide Cioci seguita dal tecnico Jacopo Vercellino e Pamela Cauli si è classificata ottava e dal momento che solamente sei squadre restano in serie B la La Marmora-BonPrix scende in Serie C. Jacopo ha molta fiducia nei suoi ginnasti che si allenano costantemente con grande serietà e determinazione e sicuramente nel 2021 tenterà di risalire in Serie B.