Creare un'atmosfera equilibrata e rilassata sul posto di lavoro

Quando si parla di protezione dal rumore sul lavoro, la maggior parte delle volte tutti pensano a una fabbrica, un'officina o un impianto che è rumoroso dalle macchine. È vero che in molti stabilimenti e fabbriche i livelli di rumore persistenti superano il valore limite, ma oggi quasi tutti questi luoghi di lavoro forniscono protezione dal rumore per i lavoratori con cuffie antirumore.

Ma per quanto riguarda gli uffici di una stanza?

Forse non molti pensano che l'inquinamento acustico possa essere un problema durante il lavoro d'ufficio, anche se un rumore di fondo costante, come il rumore di computer, dispositivi tecnici, telefoni e conversazioni con i colleghi, può avere gravi conseguenze per gli uffici sempre più diffusi. Il rumore costante rende difficile pensare, altera la memoria e può essere dannoso per le prestazioni lavorativ

Come proteggersi dal rumore dell'ufficio

Probabilmente non sarebbe comodo indossare cuffie per tutto il giorno per gli impiegati, ma per un ambiente di lavoro sano è assolutamente necessaria una soluzione per ridurre il rumore. Si consiglia di posizionare pannelli fonoassorbenti sulle superfici di soffitti e pareti e si consigliano tende fonoassorbenti davanti a finestre e superfici vetrate di maggiori dimensioni. Questi accessori per la casa in tessuto a trama fitta possono essere utilizzati anche come divisori di stanze negli uffici open space. Nel caso dei pavimenti, con l'ausilio di tappeti acustici, pannelli fono assorbenti , possiamo attenuare il rumore di sedie, suole di scarpe, suoni d'urto. Un'acustica adeguata - per un discorso comprensibile e chiaro - e l'isolamento acustico sono di fondamentale importanza nelle aule di riunioni o conferenze, poiché è improbabile che i partecipanti a trattative importanti desiderino che il contenuto di un piano aziendale o di una riunione cada nelle orecchie di persone non iniziate.

Con riduzione del rumore per un risultato più creativo e produttivo

Sfortunatamente, lo stress è diventato una parte della nostra vita quotidiana, quindi dovremmo cercare di creare un'atmosfera equilibrata intorno a noi, ove possibile. Molte persone trascorrono la maggior parte delle loro giornate al lavoro, indipendentemente dall'umore e dalla qualità del loro intenso orario di lavoro. È stato dimostrato che lavorare di buon umore, in un ambiente calmo ed equilibrato è più efficiente e si possono ottenere risultati migliori. E in questo, la riduzione del rumore e dei rumori di base sgradevoli gioca un ruolo importante.

Quale livello di rumore può causare problemi?

Secondo la ricerca, a 65 decibel aumentano le possibilità di un attacco di cuore! Questo è il livello di rumore medio misurato negli uffici. Il 45% dei lavoratori ha difficoltà a concentrarsi anche a valori più bassi (55 - 60 decibel), ma si hanno già disturbi mentali superiori ai 40 decibel. Un quarto degli ungheresi ritiene che le proprie prestazioni lavorative e il proprio benessere siano influenzati negativamente dal rumore persistente degli uffici. Secondo i sondaggi, la perdita dell'udito indotta dal rumore in Europa è la malattia professionale più comune. Cresce anche il numero di infortuni sul lavoro, alcuni dei quali dovuti a problemi di udito e / o sistema nervoso dovuti agli effetti nocivi del rumore.

Dipendenti più sani dell'ambiente

Le conseguenze negative del rumore si manifestano anche nei sintomi fisici. Ti rendono nervoso, causano mal di testa, aumentano la pressione sanguigna, causano problemi al sistema nervoso e digestivo, colesterolo alto e persino malattie cardiache. A causa di frequenti malattie e malessere, i lavoratori possono essere costretti ad andare in congedo per malattia o sottoporsi a visite mediche più del necessario, il che può anche significare che possono rimanere senza lavoro per diverse settimane o mesi. Ciò può mettere a repentaglio i mezzi di sussistenza e le aziende potrebbero avere difficoltà a sostituire un dipendente smarrito. Non è facile sostituire i professionisti, la formazione e l'istruzione di nuovi colleghi comporta un compito in più. Tutto questo può essere evitato lavorando sulla riduzione del rumore sul posto di lavoro. In un'atmosfera di lavoro più tranquilla e rilassata, tutti possono sentirsi più a proprio agio, stancarsi meno entro la fine della giornata e lavorare in modo più efficiente! Sforzati di ridurre il più possibile il rumore negli uffici, i risultati positivi appariranno in breve tempo.