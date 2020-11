Determina cosa vuoi ottenere dal trading di Bitcoin impostando obiettivi a breve e altri a lungo termine

Determina la dimensione del rischio accettabile nella tua stima di ogni operazione Bitcoin e l'importo che vuoi rischiare in generale. Determina il rapporto rischio-rendimento, in modo da sapere di quanti profitti potenziali hai bisogno per giustificare la tua possibile perdita.

Scegli i mercati in cui vuoi operare. Vuoi iniziare a utilizzare Bitcoin solo nel tuo trading o vuoi testarne di più?

Informati

Prima di iniziare a fare trading su Bitcoin, devi assicurarti di essere a conoscenza degli eventi e delle notizie relative a Bitcoin per poter prevedere la direzione di questa valuta digitale.

Quando si tratta di interpretare il comportamento dei bitcoin, i grafici a bitcoin o candelabri giapponesi possono essere un grafico essenziale da interrompere. I dati precedenti possono aiutare a capire come si muove il mercato dei Bitcoin; il confronto dei tempi fornirà uno sguardo più accurato alle tendenze e ai modelli emergenti. Usa il sistema Bitcoin Code per avere successo nel bitcoin.

Seleziona il pacchetto di iscrizione

Una volta deciso di fare il tuo affare, avrai bisogno di una piattaforma di trading, una piattaforma di web trader o una piattaforma mobile per eseguire questa procedura.

Determina la dimensione della transazione che scambierai; puoi anche definire le tue condizioni di chiusura e impostare un limite per chiudere la tua posizione nel caso in cui i mercati si muovano contro la tua area. Un'altra scadenza per chiudere l'affare quando i mercati si muovono a tuo favore. Utilizza gli ordini/ordini a tua disposizione nella piattaforma di trading come un ordine stop-loss, un ordine a scopo di lucro o ordini in sospeso: un ordine di acquisto o un ordine di vendita. Questi ordini ti aiuteranno nel processo di gestione dei rischi che corri sul tuo account.

Se ti aspetti un aumento del prezzo del bitcoin, puoi acquistare, se pensi che il suo prezzo possa diminuire, e quindi puoi fare una vendita.

Puoi chiudere la tua posizione facendo un accordo opposto all'accordo che hai stipulato, ad esempio, se hai acquistato bitcoin, puoi fare una nuova vendita ma con le stesse dimensioni dell'accordo che hai stipulato nell'acquisto, e in questo modo hai chiuso il tuo affare.

È essenziale capire come fare trading con Alpetkoan, ma se hai bisogno di aiuto con la piattaforma MetaTrader 5, è una delle piattaforme più comuni nel trading di Alpetkoan, fornisce trading con la piattaforma Alpetkoan computer e piattaforma Web Trader e piattaforma di telefonia mobile Sistema Android e sistema di telefonia mobile Accesso alla piattaforma IOS una vasta gamma di valute digitali, azioni, fondi negoziati in borsa e altre attività.

Storia di Bitcoin Cash: a novembre di quest'anno, la rete si è nuovamente divisa. Questa volta, Bitcoin Cash ha creato una creazione nota come Bitcoin SV (Satoshi's Vision). In Bitcoin Cash, le persone hanno a che fare con Bitmain. I sostenitori dell'aumento del blocco (da 32 MB a 128 MB) sono andati al secondo campo (BSV). Sfortunatamente, questo fork è stato preceduto dalla guerra civile per gli utenti di criptovaluta Bitcoin Cash. L'aumento indefinito delle dimensioni del blocco non è una soluzione alla crescente popolarità. Almeno, a nostro avviso;) E cosa ne pensano i lettori web a riguardo?

Il fatto che le valute virtuali non possano essere considerate una valuta ai sensi della legge polacca si traduce anche nel fatto che le disposizioni della legge polacca che si riferiscono direttamente a questo concetto non si applicano ad esse. A titolo di esempio, si possono citare due casi particolarmente importanti. Secondo la legge sui cambi, le operazioni di cambio regolamentate si riferiscono solo alla valuta come definita nella legge sui cambi. Pertanto, una lettura letterale della legge sui cambi conclude che l'acquisto e la vendita di bitcoin non sarà un'attività di cambio regolamentata. Le normative fiscali relative alle differenze di cambio sono un altro esempio.

I bitcoin sono moneta elettronica?

L'associazione di bitcoin con moneta elettronica è un concetto fondamentale - un concetto noto alla legge polacca. Secondo l'articolo 2, punto 21a, della legge del 19 agosto 2011 sui servizi di pagamento (d'ora in poi UUP) la prima parte della definizione a cui si fa riferimento corrisponde alla natura delle valute virtuali: si tratta di valori monetari archiviati elettronicamente.

La creazione di bitcoin è complessa e, in pratica, chiunque si occupi del processo di mining sopra può condurlo.