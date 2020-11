Ripartono i corsi di fitness online con Armonia in Equilibrio ASD

Da oggi la Piscina-Palestra “Armonia in Equilibrio” A.S.D. darà il via ai corsi online legati al benessere ed al fitness. Si potrà richiedere gratuitamente il link per installare la piattaforma dedicata al ricco programma, al quale si potrà accedere e scegliere la formula più adatta alle proprie esigenze. All’occorrenza, è possibile acquistare anche una singola lezione di gruppo per volta; in egual modo, anche il servizio di Personal Training (privato) o in Small Group (piccoli gruppi).

All’interno della stessa piattaforma, si potrà essere informati in tempo reale su tutte le novità, gli aggiornamenti e le future iniziative e promozioni organizzate per la prossima riapertura del Centro e dei rispettivi corsi. “La professionalità, il ricco palinsesto di corsi e, soprattutto, i sorrisi contraddistinguono da sempre le nostre attività; – spiega Claudio Canessa, presidente dell’associazione – proprio per questa ragione abbiamo realizzato il pacchetto “Home Fitness” che proseguirà, come valore aggiunto, anche dopo la riapertura, consentendo ai nostri allevi di optare tra lezioni in sede o le stesse trasmesse online in tempo reale. Questo servizio sarà operativo per tutte le lezioni con abbonamenti naturalmente ridotti e ad hoc”.

Claudio è a disposizione per potervi guidare nell’installazione dell’applicazione dedicata e per provare gratuitamente due lezioni online. “Aspettateci a casa Vostra con la certezza, quanto prima, di aspettarvi in Via Milano 54 a Vigliano Biellese”.

Info: 348 0085486

www.armoniainequilibrio.com