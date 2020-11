Incidente ieri pomeriggio in via Roma a Trivero di Valdilana. Per cause in corso di accertamento della Polizia stradale di Biella una Renault condotta da un 42enne di Portula si è scontrata con uno scooter con in sella un ragazzo di 17 anni residente a Valdilana.

In un primo momento si è temuto il peggio poi fortunatamente lo scooterista ha riportato una piccola contusione al polso. Danni ad entrambi i veicoli.