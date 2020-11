La comunità di Sagliano Micca è in lutto per l’improvvisa morte di Paola Traversa, scomparsa all’età di 54 anni. La donna, madre di due figli, era molto conosciuta in paese. La notizia si è diffusa molto velocemente e molti piangono ora la sua morte prematura.

Il santo rosario verrà recitato nella chiesa parrocchiale di Sagliano domani, mercoledì 4 novembre, alle 19; i funerali, invece, sempre a Sagliano giovedì 5 novembre alle 10.