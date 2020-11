Frane e smottamenti sul sentiero di Oropa Bagni FOTO

L'elenco dei danni causati dall'alluvione del 2 e 3 ottobre scorso continua ad aggiornarsi giorno dopo giorno. È il caso del sentiero centenario di Oropa Bagni, colpito duramente dalle piogge torrenziali dello scorso mese: si registrano frane e smottamenti del terreno in più punti del percorso. Scoperte e danneggiate, come riportano alcune fotografie inviate da alcuni lettori, anche diverse tubature dell'acquedotto di Biella presenti in zona.

Del fatto è stato informato il presidente di Cordar Biella Gabriele Martinazzo: “Eravamo già al corrente del problema – sottolinea - ma dovevamo risolverne altri più urgenti nel Biellese: penso solo a Piedicavallo o a Chiavazza dove le fognature erano scoperte. Nei prossimi giorni interverremo al più presto per risolvere questa situazione. In ultima battuta, chiedo ai cittadini di chiamare il numero verde di Cordar Biella per segnalarci ulteriori situazioni di criticità; da parte nostra, garantisco il massimo impegno per intervenire il più velocemente possibile”.