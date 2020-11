Festino in casa con marijuana. Arrivano i Carabinieri di Trivero

Lo scorso fine settimana, a seguito di mirata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Trivero con l’ausilio dei colleghi di Mosso e di Andorno Micca hanno effettuato una perquisizione domiciliare alla ricerca di stupefacenti.

Nel corso dell’attività sono stati recuperate tre piantine di marijuana coltivate in serra e 5 grammi di cocaina riconducibili al proprietario dell’abitazione. Al momento dell’irruzione, nella casa era in corso un festino con 15 persone. I militari stanno vagliando le singole posizioni in merito all’eventuale contestazione di violazioni alle ultime regole per contrastare il Covid-19.

La droga è stata sequestrata e nei confronti del possessore è scattata una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti diretta alla Procura della Repubblica di Biella.