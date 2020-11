L'autista è arrivato, ha parcheggiato il furgone davanti all'ex Master Club nella piazzetta tra via Ravetti e via Marconi a Biella ed è sceso per fare una commissione.

Peccato non abbia però azionato il freno a mano. Così il furgone si è mosso, vista la piccola pendenza, terminando la "corsa" contro una Toyota parcheggiata a una decina di metri di distanza. Fortunatamente nessun danno ad entrambi i mezzi.