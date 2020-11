A Biella un lungo applauso per l'ultimo saluto al preside Franco Rigola

Un lungo e caloroso applauso ha accompagnato l'uscita del feretro di Franco Rigola, preside dell'IIS Quintino Sella di Biella, scomparso nei giorni scorsi all'età di 74 anni. Molte persone hanno raggiunto questa mattina l'istituto scolastico per stringersi alla famiglia dello storico dirigente scolastico.

Nell'altrio della scuola, don Gabriele ha impartito la benedizione alla presenza di studenti, ex allievi, docenti, presidi e autorità civili. In seguito, il corteo funebre ha raggiunto la chiesa di San Biagio per l'ultimo saluto.