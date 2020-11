Progetto "ready to jump", Candelo Città Possibile: "Ci aspettavamo una presentazione ufficiale"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Giovedì 29 ottobre è stato presentato ai consiglieri comunali, prima della sua pubblicazione online del 30 ottobre, il piano di sviluppo del turismo "ready to jump" dell'amministrazione Gelone. Come minoranza per dovere e senso istituzionale abbiamo partecipato alla riunione indetta. Francamente ci aspettavamo, però, una presentazione ufficiale al consiglio comunale, invece abbiamo dovuto assistere ad una convocazione informale dei consiglieri da parte del Sindaco, in cui ci è stato ribadito che se avessimo idee/proposte in merito al piano, queste le possiamo inviare tramite e-mail e questo ci sembra uno sgarbo istituzionale nonché una considerazione pari a zero verso il ruolo dei consiglieri e dei gruppi di minoranza! F

orse nell'aspettarci una convocazione formale ci aspettavamo troppo; ma pensiamo che in casi come questi, in cui si discute di un piano di sviluppo e strategico del settore turistico con implicazioni e risvolti su tanti altri settori economici e sociali del nostro territorio tra l'altro in un periodo di grande emergenza sanitaria dove è richiesta una maggiore unità di azione, la forma sia anche sostanza. E quindi l'impostazione con cui si condivide quanto elaborato sia fondamentale, soprattutto quando per onor di cronaca si intravedono nel progetto, alcune possibili potenzialità come anche molti lati nebulosi e risvolti dilettantistici e non vogliamo negare l'esistenza nel piano di una certa visione moderna dello sviluppo. Sarebbe stato bello discuterne e approfondire, ma non sarà così e di certo non scriveremo, con tutto il rispetto per il suo ruolo, all'impiegato comunale per proporre delle idee alternative".