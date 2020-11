Cresce la curva dei casi positivi nel Biellese, solo 9 i comuni Covid free: ecco la mappa aggiornata dei contagi

Casi di Covid-19 in aumento nel Biellese. Scendono a 9 i comuni della nostra provincia indicati col colore verde, cioè liberi dalla presenza del coronavirus, come si evince dalla mappa interattiva della regione Piemonte che mostra in tempo reale l’andamento dell’epidemia sul territorio. Una settimana fa erano 18. Di conseguenza salgono a 65 i comuni che registrano positivi all’interno dei propri confini.

A guidare, ancora una volta, Biella con 278: 7 giorni fa erano 168. Dietro il capoluogo seguono Cossato con 100, Candelo con 50, Vigliano Biellese con 43, Quaregna Cerreto con 39, Valdilana con 33, Occhieppo Inferiore e Ponderano con 32 e Lessona con 30. Raggiungono e superano quota 20, invece, Brusnengo (24), Gaglianico (29), Occhieppo Superiore (21), Pollone (22), Sandigliano (23), Tollegno (21) e Valdengo (27).

Tra 10 e 20 casi si assestano, invece, i comuni di Cavaglià (15), Cerrione (11), Mongrando (17), Mottalciata (10), Pralungo (17), Ronco Biellese (11), Sordevolo (18) e Valle San Nicolao (10). Restano sotto i 10 casi 41 comuni. Infine, restano Covid free i territori di Ailoche, Caprile, Curino, Gifflenga, Rosazza, Ternengo, Torrazzo, Villa del Bosco e Villanova Biellese.

I dati arrivano dall'Unità di crisi Covid della Regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, lunedì 2 novembre.