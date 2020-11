Covid, Cavalotti su contagi: “Curva positivi ripida”. E invoca: “Fondamentale potenziare servizio territoriale” VIDEO

“Il Piemonte è arrivato ad avere più di 70mila casi totali. Al momento è ancora presto per capire se le misure adottate nei giorni scorsi stanno producendo effetti ma la curva di crescita dei nuovi positivi è ancora molto ripida. Non stupisce se arriveranno a breve ulteriori restrizioni”.

A ribadirlo, in un nuovo video appello, il medico di famiglia Alessandro Cavalotti a proposito dei numeri sempre più alti dei casi positivi da Covid-19. “Preoccupa la confusione con cui le nuove indicazioni arrivano da parte delle istituzioni – sottolinea il medico biellese – Mi riferisco, ad esempio, alla gestione delle scuole o all’utilizzo dei tamponi rapidi”.

Ma non solo. Cavalotti si rivolge anche a chi nega la dimensione dell’emergenza sanitaria: “Occorre essere chiari: il problema non è la gravità della malattia in sé ma la capacità del sistema di gestire tantissimi casi nello stesso momento. Covid è una malattia guaribile nella gran parte dei casi ma spesso occorre un supporto ospedaliero. Se troppe persone si ammalano contemporaneamente, gli ospedali faticano e siamo costretti ad aprire nuovi reparti esclusivamente dedicati a questa patologia. Ma se abbiamo un sistema territoriale in grado di intercettare precocemente i positivi e trattare a livello domiciliare quelli scarsamente sintomatici o più, se le condizioni rimangono stabili, allora in questo caso il sistema regge”.

Per Cavalotti è fondamentale “potenziare il servizio territoriale se vogliamo superare la stagione che ci attende senza troppe conseguenze”.