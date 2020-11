Pd Biella a muso duro contro Corradino: “Chiusura scuole? Sbagliato. Basta politica degli annunci”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il sindaco Corradino, a mezzo stampa, ha dichiarato in questi giorni che 'chiudere le scuole dell’obbligo, per un certo periodo, non sarebbe una cosa sbagliata'. Come gruppo consiliare del Partito Democratico rispondiamo che invece sarebbe una cosa profondamente sbagliata per i bambini, per gli sforzi che ha fatto la scuola per mettere in sicurezza i nostri figli, per le famiglie che si troverebbero in profonda difficoltà, per le donne sulle quali si riverserebbe l’onere della cura, per i nonni che dovrebbero occuparsi dei nipoti con i potenziali rischi di contagio.

Pertanto, dopo aver intrapreso confronti informali con i suoi assessori, invitiamo pubblicamente il sindaco ad un ragionamento diverso. In questa situazione emergenziale il primo cittadino può chiedere al prefetto di convocare il comitato di ordine e sicurezza pubblica per condividere e concordare le azioni da intraprendere al fine di presidiare tutti i plessi scolastici di Biella, per vigilare sull'entrata e l'uscita degli studenti da scuola o all'interno di parchi e giardini.

Riteniamo che la chiusura delle scuole dell’obbligo rappresenti un’opzione da prendere in considerazione esclusivamente in una situazione di estrema gravità. Chiediamo pubblicamente che il sindaco Corradino faccia tutto ciò che è in suo potere per assicurare ai cittadini biellesi il diritto primario alla salute e allo studio. Lo invitiamo nuovamente ad abbandonare la politica degli annunci, delle lamentele e di intraprendere concretamente le azioni che gli competono”.