Assessore Caucino: Assegni di cura, presentati i dati in quarta commissione

Questa mattina, durante la seduta della IV Commissione permanente, è stata resa un’informativa con cui sono stati presentati i dati raccolti relativi agli assegni di cura erogati in Piemonte.

«A seguito del confronto instaurato con i principali attori del mondo della non autosufficienza, ovvero con le Autonomie Locali, con gli enti gestori, con le rappresentanze delle categorie e con le organizzazioni sindacali, si è deciso di trasformare il piano in un provvedimento di recepimento del DPCM del 21/11/19» spiega l’Assessore al Welfare, Chiara Caucino.

Prosegue l’Assessore: «Si è reso necessario assumere tale decisione per poter procedere a tappe forzate con l’inoltro dell’atto al Ministero per ottenere con sollecitudine l’erogazione del saldo 2019, pari al 50% delle risorse destinateci, ovvero 23 milioni di euro. Solo in tal modo sarà possibile garantire la continuità dei progetti già instaurati».

Ma vi è anche un’altra ragione, non secondaria. «Nel documento – aggiunge Caucino – si assume anche la necessità di costruire, in sinergia con l’Assessorato alla Sanità, un tavolo finalizzato all’integrazione socio-sanitaria per gli interventi sulla domiciliarità, tema di fondamentale importanza che auspico sia centrale per l’agenda dell’Amministrazione regionale nei prossimi mesi».

La ricognizione compiuta dal settore regionale preposto evidenzia dati interessanti. Su 49 EE.GG. totali, hanno risposto positivamente alla richiesta in 46. «Gli elementi raccolti sono stati analizzati e “decodificati” dagli uffici e, in estrema sintesi, hanno fornito elementi degni di nota: nel 2019, in Piemonte, i fruitori di interventi finanziati dal Piano Nazionale per la non autosufficienza sono stati circa 25mila, di cui 19mila ancora in carico al 31 dicembre. La media degli assegni di cura è inferiore a 500 euro (mediamente 444 per i gravissimi, 367 per i gravi)».

«L’importo totale dedicato alla lungo assistenza dai servizi territoriali nel 2019 è stato di 70,5 milioni di euro, con una previsione di spesa complessiva di 77,5 milioni; da questo dato, si comprende chiaramente che l’incremento di spesa derivante dall’adeguamento degli assegni di cura, imposto dal DPCM, è pari a circa 7 milioni. Infine, l’importo che confluisce nel sistema a seguito del recepimento ammonta a circa 90 milioni complessivi» chiarisce l’Assessore Caucino.

Infine, conclude: «Le risorse complessive permettono di garantire le prestazioni già erogate oggi, nonché una graduale implementazione delle stesse, che dovrà essere accompagnata attraverso il tavolo condiviso con la Sanità di cui ho fatto cenno in precedenza». «Voglio rassicurare che il valore medio dell’assegno futuro di 500 euro genererà un innalzamento per alcuni beneficiari, mantenendo un ‘paracadute’ per coloro che già percepivano un assegno più alto in precedenza. Per loro, non vi sarà nessun decurtamento».