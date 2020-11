Gianluca Costanza a "I Soliti Ignoti - Il Ritorno": "Amadeus? Uno showman nato" FOTO

"Si, ero io l’ignoto numero 2“. Gianluca Costanza ha partecipato, nella puntata di domenica 1° novembre, alla trasmissione I Soliti Ignoti - Il Ritorno, registrata al Teatro delle Vittorie di Roma e condotta da Amadeus su Rai1. E la partecipante ha indovinato il mestiere di Gianluca "Fa funi elastiche" incassando i provvisori 36 mila euro di montepremi.

"Una bella esperienza -racconta Gianluca Costanza- fatta mercoledì 14 ottobre. Amadeus è super forte, uno showman nato. Per il resto tutti gli ospiti sono stati preparati prima di registrare la puntata soprattutto sull'emergenza Covid e come comportarsi in studio. Tutto molto rigido. A Roma sono andato grazie alla mia azienda. Faccio questo lavoro da 20 anni, prima come collaboratore al Bungee Center e poi come addetto unico alla produzione di funi elastiche di vario uso: dal salto, agli ormeggi per le barche, giostre, test per filiera automotive, attività circensi e acrobati".