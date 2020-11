Giovedì 5 novembre sciopero dei metalmeccanici biellesi. Presidio di due ore davanti all'Uib

"Il 7 ottobre – dopo 13 incontri, 11 mesi di confronto, 9 mesi di vacanza contrattuale – Federmeccanica e Assistal hanno interrotto la trattativa per il rinnovo del Ccnl dei metalmeccanici. Una piattaforma discussa lo scorso ottobre – in più di 6mila assemblee e condivisa da oltre il 97% dei metalmeccanici – basata su tre temi fondamentali: salario, formazione e inquadramento.

Cosa chiediamo: L'incremento dei minimi contrattuali dell’8%, 153 euro per redistribuire con il Ccnl la ricchezza prodotta in questi anni e non riconosciuta a livello aziendale. Estendere la contrattazione di secondo livello, estendere e incrementare l’elemento perequativo fino a 700 euro ai lavoratori delle imprese prive del premio di risultato. Allargare le tutele e i diritti a partire dagli appalti, contrastare la precarietà, valorizzare il lavoro garantendo la formazione per tutti, adeguare l’inquadramento professionale ai cambiamenti tecnologici, ambientali e digitali dell’industria. Affrontare i cambiamenti organizzativi delle imprese, ridurre la precarietà per dare maggiore stabilità al mercato del lavoro.

La delegazione Federmeccanica-Assistal in tutti gli incontri ha manifestato a parole la volontà di fare il Contratto ma alle parole non sono seguiti i fatti, non ci sono state disponibilità concrete. Le imprese chiedono un rinnovo contrattuale «senza costi» per sostenere la «crisi» del manifatturiero e non hanno manifestato alcuna apertura su tutti i temi che hanno un «costo contrattuale».

In aggiunta a questo, il nostro territorio è a rischio di subire duri colpi dal punto di vista occupazionale, infatti pochi giorni fa si è concluso positivamente il vertice tra governo e sindacati sulla proroga degli ammortizzatori sociali e del blocco dei licenziamenti. I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno ottenuto che le due misure vadano avanti di pari passo, unite agli altri provvedimenti emergenziali anti-Covid, puntando ad estenderle almeno fino a marzo 2021.

E’ logico prevedere che l’eliminazione del blocco dei licenziamenti, effettuato prima del termine della emergenza Covid, produrrebbe un effetto devastante sul già fragile tessuto sociale del territorio che a fatica si è solo in parte ripreso dalla crisi del 2009, crisi che comunque continua a perdurare contraendo ulteriormente il già esiguo dato occupazionale, situazione aggravata da una mancanza di un valido piano industriale atto a garantire il ricambio generazionale. L’economia delle famiglie della provincia di Biella in molti casi già grava su uno solo stipendio , conseguentemente il rischio che si corre e che si vada ad un impoverimento del territorio che solo un adeguato aumento salariale e quindi una giusta redistribuzione di quanto anche attraverso forme di finanziamento Nazionale può contrastare.

L’incertezza determinata dalla crisi sanitaria, economica e sociale non può continuare a ricadere sulle lavoratrici e sui lavoratori e il CCNL è lo strumento in grado di dare certezze economiche e normative a tutti i metalmeccanici. Chiediamo garanzia di diritti e salario reale per tutti, vogliamo determinare la ripresa dei consumi e lo sviluppo di politiche di rilancio dell’industria, dell’occupazione, dell’innovazione organizzativa. Presidio: A sostegno di detto sciopero si terrà dalle 10 alle 12 del 5 novembre un presidio unitario dei lavoratori in modalità statica presso la zona antistante la sede dell’Unione industriale Biellese in via Torino a Biella.

Sarà un presidio simbolico per garantire la sicurezza sanitaria dei partecipanti e della cittadinanza tutta. I metalmeccanici nonostante la difficile situazione sanitaria, siccome a marzo hanno manifestato per pretendere la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro in funzione alla pandemia spianando la strada all’accordo del 14 marzo tra le parti sociali e il governo dando il via ai protocolli che hanno permesso la continuazione durante e la ripresa del lavoro dopo il lookdown, non intendono rinunciale all’innegabile diritto a manifestare pur se con numeri ridotti. Non è questo un segno di debolezza, ma un importante presa di posizione, sia in senso civico che nei confronti di Confindustria". Questa la nota stampa dei sindacati.