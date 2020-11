Timore in Valle Elvo per il nipote della donna intossicata dai funghi velenosi

Ore di apprensione in Valle Elvo in questo fine settimana. Ancora un'appendice sull'intossicazione da funghi dell'anziana 84enne. LEGGI QUI. Un'infermiera dell'ospedale ha cercato invano di contattare telefonicamente il nipote della donna. L'uomo, residente in Valle Elvo, è stato successivamente rintracciato dai Carabinieri per verificare il suo stato di salute.

Lui stesso ha riferito di non aver visto le chiamate in quanto usa pochissimo il cellulare, di stare bene e ha assicurato di non aver mangiato i funghi velenosi. Timore quindi rientrato.