L'ordine dei periti industriali e laureati di Biella ricorda Franco Rigola: "Statista rigoroso e lungimirante"

L'Ordine dei periti industriali e periti industriali laureati di Biella e Vercelli, nella persona del Presidente, del Consiglio Direttivo e di tutti gli Iscritti ricorda Franco Rigola. Noi tutti lo ricordiamo come un grande Preside, il “nostro” Preside ,che durante il suo mandato durato più di 40 anni di totale dedizione all’ITIS di Biella, ha costruito una scuola moderna d’eccellenza e all’ avanguardia, conosciuta e stimata non solo sul territorio Biellese ma anche a livello Nazionale.

In particolare, ricorda il Presidente dell’Ordine Augusto Borsetti "ho avuto l’ing. Rigola (cosi lo chiamavamo ai ns tempi da studenti) come Preside severo, schietto e rigoroso.. nel mondo del lavoro ho conosciuto un uomo illuminato dall' animo gentile che sapeva ascoltare le persone e risolvere i problemi".

Ancora ai giorni nostri, continua Borsetti, l’ ITI oggi noto con il nome di IIS rimane il punto di riferimento di tutti noi Periti iscritti alla libera professione per lo svolgimento degli incontri, riunioni e assemblee degli iscritti nella storica Aula Magna, nonché per corsi e seminari tecnici relativi alla Formazione Continua Obbligatoria prevista dalle nuove normative. E grazie a queste tecnologie, prosegue Borsetti, l’obiettivo di Rigola perseguito negli anni attraverso la riorganizzazione completa e radicale della scuola, ha portato alla realizzazione di aule e laboratori dotati delle più moderne ed efficienti tecnologie che attraverso una didattica innovativa, pongono come centralità lo studente e il suo ruolo attivo nel processo di apprendimento e del futuro sbocco nel mondo del lavoro.

Sia da esempio il Suo ruolo istituzionale che ricopriva con grande intelligenza e lungimiranza, nonché la straordinaria capacità di dedizione al lavoro (l’immancabile luce della finestra della Presidenza accesa fino a tarda serata), che mai come oggi sarebbe stata utile e preziosa al Paese.