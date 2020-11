Mezzana, al cimitero i membri dell'associazione Nazionale Carabinieri regolano l'ingresso

In occasione del 1 novembre, anche il cimitero di Mezzana è stati regolato in base al nuovo Dpcm. All'ingresso della struttura, infatti, sono stati presenti i volontari dell'associazione Nazionale dei Carabinieri. Gli operatori, due al mattino e due per il turno del pomeriggio, si sono occupati di regolare l'afflusso e di misurare la febbre prima di entrare, oltre a evitare assembramenti all'interno del cimitero.