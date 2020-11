Coggiola, niente presepe gigante di Frazione Rivò per Covid

La comunità di Coggiola rinuncia ad una delle tradizioni più sentite in paese: per l'anno 2020 non si terrà il consueto presepe gigante di Frazione Rivò.

Un brutto colpo, condiviso sui social dagli organizzatori dell'evento sulla propria pagina Facebook: “Ci abbiamo creduto fino in fondo, le statue già scalpitavano per uscire, ma questo virus disgraziato che è tornato a fare danni non ci lascia altra scelta che rinunciare all'edizione 2020 del Presepe di Rivò. Se dovessero esserci novità dell'ultimo minuto ci faremo sentire. Un abbraccio a tutti”.

Da anni, la magia del Natale si ricrea puntualmente a Rivò, con la realizzazione di scene di vita quotidiana lontane nel tempo e la presenza di opere a grandezza naturale e costruite con sapiente cura.