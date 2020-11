Addio Gigi Proietti, Biellese e Piemonte piangono la sua morte: “Un maestro”

Biella e l'Italia intera piangono la scomparsa dell'attore Gigi Proietti, mancato nella sua Roma, a 80 anni, nel giorno del suo compleanno. La sua morte ha colpito profondamente i biellesi e moltissimi sono gli attestati di stima e affetto condivisi sui social. “Era un maestro – ricorda l'assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino – Era il punto di riferimento per chiunque volesse recitare sul palco. Un grazie di cuore per ciò che ha saputo trasmettere”.

Gigi Proietti è stato un artista a tutto tondo: ha recitato al cinema e in televisione in pellicole di successo, come il celebre Febbre da Cavallo e nella serie di successo Il maresciallo Rocca; notevole l'impegno nel teatro, nel cabaret e nel campo musicale. Indimenticabile anche nel doppiaggio, dove ha prestato le voci a divi del cinema come Robert De Niro (Casinò, Gli ultimi fuochi e Mean Streets), Sylvester Stallone (Rocky, FIST), Anthony Hopkins (Hitchcok) e Ian McKellen (il Gandalf della trilogia Lo Hobbit), senza dimenticare il Genio del film d'animazione Aladdin e Draco di Dragonheart, il drago alare interpretato nella versione originale, guarda il destino, da un certo Sean Connery, mancato nei giorni scorsi a 90 anni.

Anche dalla regione Piemonte è arrivato il ricordo di Gigi Proietti. “Ogni volta che irrompeva sulla scena con un nuovo personaggio alla fine scoprivamo sempre qualcosa di noi che prima non conoscevamo - così commenta l’assessore alla Cultura Vittoria Poggio che si unisce al cordoglio della famiglia e dell’Italia - Era un grande osservatore e ritrattista dei caratteri italiani: per 60 anni ha raccontato il suo tempo con angolazioni critiche ma sempre col sorriso, mattatore sulla scena e maestro in teatro. Ha fatto divertire adulti e bambini, e alla fine ci riconoscevamo un po’ tutti nei suoi ritratti come quello del Maresciallo Rocca, umano ironico e profondo. Lavorò molto con la Rai di Torino con la quale realizzò nel 1974, tra le altre cose, un’edizione televisiva di Sandokan tratta dal romanzo di Emilio Salgari”.