IV Novembre in forma ridotta, parlano gli Alpini: “Dovere della memoria, esponiamo il Tricolore”

Biella non rinuncia a commemorare le celebrazioni del IV Novembre, cambiate per quest'anno nel rispetto delle norme anticovid.

“La situazione eccezionale per il rischio contagio non può e non deve compromettere il dovere della Memoria – scrivono le penne nere biellesi - Gli Alpini, nel rispetto del Dpcm in tema di manifestazioni, il 4 novembre non dimenticheranno i caduti. Tutti i Gruppi della Sezione ANA di Biella sono stati invitati a deporre una corona d'alloro o un mazzo di fiori al monumento del paese oppure presenziare, secondo le norme stabilite, a una commemorazione organizzata dal Comune. Il 4 novembre è giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate e tutti sono invitati a esporre il Tricolore”.