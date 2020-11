Fenoglio ricorda il preside Rigola: “Ci ha insegnato il rispetto dei ruoli”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il preside Rigola ci ha insegnato il rispetto dei ruoli. Dal punto di vista professionale è stato indubbiamente un instancabile lavoratore, un esempio di dedizione e passione biellese per il proprio lavoro. Un dirigente a cui va il merito di aver reso l'ITIS. Q. Sella un istituto gestito nel segno dell'efficienza. Per l'Istituto superiore più grande in termini di iscrizioni Rigola ha saputo anche cogliere il cambiamento andando oltre il tradizionale istituto tecnico ed ampliando l'offerta formativa dagli anni '90 a nuovi indirizzi di Liceo. Ha dato tanto al mondo della scuola e chiedeva tanto a tutti i suoi collaboratori: dal corpo docente ai collaboratori scolastici, ai tecnici amministrativi e agli stessi studenti.

Da studente ricordo i suoi interventi con energica decisione. Disciplina e comportamento erano aspetti su cui non transigeva. Tutti temevamo il suo sguardo, ma al tempo stesso era una persona disponibile al confronto e al dialogo. Il più grande insegnamento che il preside Franco Rigola ci ha trasmesso è stato comprendere durante il percorso scolastico il rispetto dei ruoli. E’ per questo che gli tributiamo il merito di essere stato un grande educatore, ricordato tutt'ora dalla stima dei suoi ex studenti.

Proprio nel difficile periodo adolescenziale, fatto anche di ribellioni, il rispetto dei ruoli è l’insegnamento che il Preside Rigola ci lascia che, come noto, è alla base del buon funzionamento di ogni istituzione pubblica e privata. Un insegnamento che oggi, nella difficile congiuntura che stiamo vivendo, risulta particolarmente prezioso poiché fondamentale per ricostruire quel senso di comunità che troppi territori hanno smarrito".