Assessore Caucino: “Patto intergenerazionale e buonsenso per contrastare il virus”

Commentando la manifestazione contro i DPCM del Governo che ha avuto luogo nel pomeriggio a Biella, come già accaduto in molte città italiane, l’Assessore regionale al Welfare Chiara Caucino dichiara: "Comprendo perfettamente le ragioni di quanti esprimono il proprio dissenso verso le misure che rischiano di mettere in ginocchio definitivamente il tessuto produttivo del nostro Paese e condanno le intromissioni, in manifestazioni pacifiche, di esagitati e provocatori che nulla hanno a che spartire con le legittime istanze di commercianti ed imprenditori. Il divario tra garantiti e non garantiti sta acuendosi sempre di più".

Su come si debba affrontare l’emergenza sanitaria, la proposta è semplice. "Un patto tra generazioni, tra chi è più esposto a subire conseguenze serie dal virus e chi, in buona sostanza, non corre rischi. Tra nonni, padri e madri, figli e nipoti. Tutela delle persone a rischio, a casa, con il sostegno di tutti i servizi necessari e salvaguardia del lavoro, con i meno a rischio che continuano a produrre. Un patto che contempera salute ed economia" spiega Caucino.

"Non voglio sottovalutare o negare che le conseguenze del contagio, per le persone più fragili, possano essere anche gravi – conclude Chiara Caucino –, come peraltro accade nel caso di influenze stagionali particolarmente aggressive, che si aggiungono molto spesso ad altre patologie concomitanti. Non sminuisco affatto tali rischi; infatti, proprio per loro, per i nostri anziani, sto agendo ogni giorno per ridurre il pericolo di diffusione nelle Case di riposo. Serve buonsenso e lucidità, non psicosi, terrorismo mediatico e paternalismo di Stato. Gli Italiani hanno tenuto sempre comportamenti responsabili, hanno agito in modo serio e ligio alle regole, meritano fiducia e rispetto. Non possiamo rischiare che gli effetti negativi sul Paese prodotti dall’epidemia si sommino alla distruzione dell’economia".