Oroscopo di Platone: Cosa ci dicono gli astri in novembre

L'estate di San Martino dura tre giorni e un pocolino. Per San Martino castagne e buon vino. Se di Novembre tuona l'annata sarà buona. A San Martino si sposa la figlia del contadino.

In natura è tempo di semina, favorita dalle abbondanti piogge, ma anche di raccolta delle olive. Oltre alla festività anglosassone di Halloween, che si richiama a un’antichissima festa celtica, in novembre il fenomeno astronomico di maggior fascino, sono le Leonidi, uno dei più importanti sciami meteorici che si verifica ogni anno verso il 17 novembre. Sono chiamate così perché sembrano provenire da un punto compreso nella costellazione del Leone.

ARIETE

Dal 21 marzo al 20 aprile

DENARO E LAVORO. Spumeggianti, ottimisti ed intraprendenti, così vi vogliono gli astri e sembrerebbe che in questo periodo tutto (o quasi), vi sia permesso. Abbiate fiducia nelle vostre capacità anche se avete o vi viene proposto, un progetto apparentemente irrealizzabile. Solo chi osa alla fine...ottiene ma siate molto accorti. Il vostro peggior nemico è la fretta, sforzatevi di rispettare i tempi di maturazione degli eventi.

AMORE E ARMONIA. Tendete a mostrarvi insofferenti ai vincoli e vi è presagio di litigi, rotture o salutari cambiamenti di percorso. Corpo, mente e cuore viaggiano all’unisono, a patto che teniate a bada la tendenza a volerla avere sempre vinta voi.

BENESSERE E SALUTE. Tendete ad essere insolitamente oculati e cauti ma la fortuna sta attraversando il vostro cielo astrale: provate a tentarla!

LEONE

Dal 23 luglio al 23 agosto

DENARO E LAVORO. La brillante gestione delle vostre finanze darà frutti insperati. Potrete far piazza pulita di qualunque ostacolo con lucidità e decisione e lasciarvi attrarre da strane tentazioni. Gli influssi astrali vi lasceranno finalmente e, meritatamente, largheggiare. Avrete la forza necessaria per sostenere tutti gli impegni e spazio da dedicare alle nuove opportunità. Approfittate di questo periodo favorevole prima di una possibile inversione di tendenza.

AMORE E ARMONIA. Cercate con ironia di sdrammatizzare le difficoltà del partner, vi sarà grato e l’amore rigenererà a nuova passione.

BENESSERE E SALUTE. Amicizie e nuovi progetti in primo piano, ma capirsi con gli altri non sempre è facile. Possibili malintesi se esagerate nell'offrire la vostra confidenza. Disco verde (ma con moderazione) al vino rosso e ai dolci. Le energie male incanalate diventano aggressività con ripercussioni negative sia sulla vita famigliare che in ambito lavorativo.

SAGITTARIO

Dal 23 novembre al 21 dicembre

DENARO E LAVORO. Stentate ad adattarvi al clima di parziale ridimensionamento che gli aspetti planetari hanno in serbo per voi. Le vostre capacità sono fuori discussione, ma la fiducia si conquista a livello personale. Cercate di essere sempre lucidi e tenaci. Provate a proporre le vostre costruttive idee e perseguitele con decisione senza farvi mettere “i bastoni tra le ruote” senza credere troppo ai consigli altrui.

AMORE E ARMONIA. A volte non è facile esprimere i propri sentimenti, ma provateci comunque e sarete travolti da un fiume in piena di emozioni. Romanticismo e passione, se in connubio e sintonia, possono far ottenere risultati….miracolosi!

BENESSERE E SALUTE. Sono giorni …nuvolosi. La stanchezza si fa sentire e le continue, giornaliere, problematiche in famiglia, vi stanno portando alla spossatezza. Tenete duro e non mollate, tra non molto, grazie alla congiuntura astrale, sarete in gran forma psico-fisica: vitali, equilibrati, progettuali e desiderosi di riaffermare la vostra indipendenza e libertà.

TORO

Dal 21 aprile al 20 maggio DENARO E LAVORO. Un impegno imprevisto non scalfirà la vostra invidiabile solidità economica. State attraversando una fase eccellente per investimenti fruttuosi. Sforzatevi di chiarire obiettivi e priorità, per evitare di dover ammettere che chi troppo vuole, poco stringe ma, soprattutto, prestate attenzione alle persone che agiscono con troppa “faciloneria”. Gli agguati sul vostro cammino potrebbero essere più del previsto. AMORE E ARMONIA. Tanta voglia di intimità e di certezze, anche se potete essere a rischio di “accessi” di gelosia ma, a volte, un po' di possessività, scatena un sentimento di attrazione sensuale irrefrenabile con una conseguente intesa fisica, mentale e sentimentale. Osate e sarete ripagati. BENESSERE E SALUTE. Non rimandate nulla di veramente importante perché la dispettosa opposizione di alcuni astri celesti tenderà, a scombinare i vostri piani. Agite in fretta senza quell’eccessivo nervosismo che da tempo vi accompagna. Un problema di salute potrà affliggere una persona che vi sta particolarmente a cuore, cercate di aiutarla senza abbattervi troppo. VERGINE

Dal 24 agosto al 22 settembre DENARO E LAVORO. Finalmente in equilibrio le entrate e le uscite nonostante l’incoercibile tendenza a fare il passo ben più lungo della gamba. I pianeti vi incitano a riaffermare la vostra libertà di pensiero e di azione, a rivalutare le amicizie ed a partorire…nuove brillanti idee soprattutto in campo lavorativo. Non seguite i consigli di un conoscente inerenti alcuni “ottimi” investimenti ne lasciatevi coinvolgere in dicerie su colleghi. AMORE E ARMONIA. Relazioni sentimentali senza particolari sorprese anche se la congiuntura attuale promette momenti magici. I rapporti a due si fanno gratificanti ma dovete cercare di evitare inutili complicazioni. Attenzione a non sprofondare nella noia, riscoprite la gioia di un evento mondano e di qualche piacevole uscita. BENESSERE E SALUTE. Ostacoli e malumori vi perseguitano e, alcuni piccoli disturbi, come un mal di testa o un senso di spossatezza, possono dipendere dalle preoccupazioni. Tenete duro e cercate di superare questo momento avverso poi, pian piano, ritroverete equilibrio e un po’ di ottimismo. Esami o controlli medici daranno esiti soddisfacenti.

CAPRICORNO

Dal 22 dicembre al 20 gennaio

DENARO E LAVORO. Far quadrare tutto può essere difficile, soprattutto se vi siete assunti troppi impegni. Dovete chiarirvi con voi stessi per capire dove state andando e perché, può essere un po’ scomodo da fare ma doveroso e necessario. Non mollate nonostante tutte le inquietudini che il lavoro vi riserva ed alcuni contrattempi ai quali farete fronte tempestivamente, ricordatevi che: “chi l’ha dura la vince”.

AMORE E ARMONIA. Il colore del momento è il rosso fuoco! Qualcosa di grande ed appagante irrompe o rifiorisce nella vostra vita, siate pronti a cogliere l'occasione. Non voltate le spalle all'amore, potreste perdere il treno del sentimento e, le occasioni nella vita, si sa che difficilmente si ripresentano.

BENESSERE E SALUTE. Non sarà facile sottrarvi agli ostacoli che, l’opposizione di alcuni pianeti nel vostro segno, disseminano sul vostro cammino, tanto più che anche la lucidità mentale tende a latitare. Non aprite la porta allo sconforto, avete mille interessi ed occuparvene vi rigenera. Yoga, meditazione, noci e mirtilli sono di aiuto. Risolvete i problemi fisici che vi tormentano.

GEMELLI

Dal 21 maggio al 21 giugno

DENARO E LAVORO. Frenata improvvisa ed imprevista. I movimenti dei corpi celesti non sono particolarmente favorevoli in questo momento. Era tutto pronto per una grande impresa ma adesso dovrete attendere. Siete circondati da persone troppo pettegole che cercano con insistenza retroscena inesistenti su ciò che fate. Attenzione a non lanciarvi con eccessiva foga e con troppa ingenuità nella direzione sbagliata. Possibili ritardi e, alcuni contrattempi, nelle entrate.

AMORE E ARMONIA. Dimenticate le frustrazioni subite ed il passato e cercate di essere molto più seduttivi e intraprendenti del solito. Una coraggiosa dichiarazione potrebbe essere accolta benissimo.

BENESSERE E SALUTE. Concentrate la maggior parte delle vostre energie sul lavoro e sulle faccende quotidiane, un po’ troppo a scapito della socialità e degli svaghi. Dedicate più energie ed attenzione ai vostri cari ed a voi stessi.

BILANCIA

Dal 23 settembre al 22 ottobre

DENARO E LAVORO. Finalmente qualcosa si muove e potrete ottenere quei risultati che aspettavate da lungo tempo. Nonostante qualche spesa imprevista, state attraversando un periodo eccellente. Arrivano richieste di tutti i generi anche da parte dei clienti e le persone che vi circondano, si sentono in dovere di elargire consigli senza parsimonia, non fate di ogni erba un fascio ma non ascoltate tutti, non sempre i consigli altrui sono privi di “inganno”. Prendete dello spazio tutto per voi e la vostra famiglia e siate fiduciosi nel futuro senza pensare troppo, tante cose cambieranno in senso positivo.

AMORE E ARMONIA. Migliorate il vostro umore e cercate di essere più socievoli, le persone affascinanti non sono mai noiose ne monotone. Provate di sorridere di più.

BENESSERE E SALUTE. Vi sentite dinamici, vitali e pieni di nuovi interessi, state solo attenti a non mettere troppa carne sul fuoco per non avere tracolli o cali energetici.

ACQUARIO

Dal 21 gennaio al 19 febbraio

DENARO E LAVORO. Affrettatevi a cogliere un'occasione felice in campo professionale entro breve: grinta, lucidità ed anche un pizzico di fortuna non vi mancheranno. Molte opportunità possono tramutarsi in successo se vi ci dedicate seriamente e coscienziosamente. Argomentate sempre con la logica dei fatti le vostre ragioni e cercate di moderare una certa intolleranza nei confronti di alcuni colleghi che, invece, vi potrebbero aiutare e sostenere.

AMORE E ARMONIA. Tempo di relazioni romantiche e un po' sofferte, come piace a voi. Provate dolci sentimenti per una persona che vi ispira tenerezza. Fiori e profumi sono sempre delle carte vincenti, soprattutto nei momenti difficili. È il momento di sfoderare tutta la grinta ed il fascino che avete dentro, se riuscirete a farlo, potrete conquistare la persona che desiderate.

BENESSERE E SALUTE. Nessun vero scossone in vista. Sia nel lavoro che negli studi è venuto il momento di premere sull’acceleratore per testare i traguardi che potete raggiungere.

CANCRO

Dal 22 giugno al 22 luglio

DENARO E LAVORO. Entrate persino superiori alle aspettative. Ottimo periodo per mettere a segno un buon affare oltre all’eccellente collaborazione in ambito lavorativo. Vi amministrate con saggezza e siete molto motivati. Non inficiate questo ottimo periodo con troppa severità verso voi stessi ne trascurando gli affetti di chi vi sta accanto. Ci vuole un po’ di ironia e maggior disponibilità nei confronti delle altre persone.

AMORE E ARMONIA. Il cuore batte forte ma l'opposizione marcata di un pianeta scombina i vostri piani. Desiderate situazioni più intriganti e passionali ma nella realtà tutto sembra procedere con la solita ...monotonia. Tentate di apprezzare ciò che avete, tutto sommato non è troppo da disprezzare, l’armonia non manca come neppure il “calore” in famiglia.

BENESSERE E SALUTE. Chiaritevi le priorità e concedetevi spazi per il necessario relax, lo sport e la competizione sono la vostra panacea. Se non riuscite a risolvere i disturbi che vi tormentano, provate a cambiare il medico che vi segue.

SCORPIONE

Dal 23 ottobre al 22 novembre

DENARO E LAVORO. Se state cercando lavoro o volete cambiarlo, ci sono all'orizzonte opportunità in arrivo. Impegnatevi per questo, magari un'attività propria, che dia estensione alla vostra creatività. Concentratevi sull'obiettivo senza concedervi distrazioni, è un buon momento per realizzare i vostri progetti con tante opportunità da cogliere al volo. Unica nota stonata sono alcuni inaspettati cambiamenti di programma che richiederanno un ulteriore sforzo impegnativo per realizzare il traguardo tanto ambito.

AMORE E ARMONIA. Meglio avere un chiarimento, senza malumore, prima che i malintesi prendano il sopravvento. Potete cullarvi nel presente o porvi nuovi obiettivi.

BENESSERE E SALUTE. Casa e famiglia tenderanno a risucchiare gran parte delle vostre energie vitali. Non trascurate il sociale e di praticare uno sport. Prima di qualsiasi impegno od occasione particolare, imparate a respirare intensamente, magari attraverso lo yoga. Un problema di salute nella cerchia famigliare non va preso sottogamba.

PESCI

Dal 20 febbraio al 20 marzo

DENARO E LAVORO. Alcune quadrature segnalano imprevisti, affrontateli con serenità ma non titubate come al solito anche perché disponete di tutti gli elementi per prendere la decisione migliore. Stringete i denti, la cattiva sorte la smetterà finalmente di crearvi ostacoli e malumori nel lavoro e sul versante finanziario. Tuttavia siate fermi e decisi nel respingere richieste assurde e non necessarie in questo periodo. Non tentate la fortuna ed evitate di giocare al lotto, sarebbe denaro sprecato.

AMORE E ARMONIA. Molti nodi stanno venendo al pettine e chissà che non sia un bene. Troppe obiezioni ai programmi reciproci e disaccordo sovente su come trascorrere il tempo libero, portano malumore che si ripercuote anche nella “routine” di tutti i giorni.

BENESSERE E SALUTE. Non tralasciate di effettuare controlli medici periodici e di ridere con maggior frequenza, l’ironia ed il sorriso sono un “tonico” per il nostro corpo. Il benessere

