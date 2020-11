Funakoshi 1976 e Fondazione CRB presentano il progetto “e-KARATE: a casa ma insieme”

E’ già online la prima lezione del progetto “e-Karate: a casa ma insieme” ideato dalla Associazione FUNAKOSHI 1976 e realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. L’idea nasce da un’esigenza, il primo lockdown, per diventare un’opportunità. I tecnici della Funakoshi 1976, infatti, operando da marzo a giugno in modalità “smarttraining”, hanno potuto affinare la didattica a distanza e renderla veramente fruibile sia per validi allenamenti che per nuovi apprendimenti e approfondimenti.

Il progetto è stato quindi pensato per un’ampia platea di partecipanti: dai bambini che imparano le prime tecniche con i genitori, agli atleti che sono costretti a casa per studio o mancanza di mezzi di trasporto, ai “diversamente giovani” che vogliono unire salute e divertimento. Da cintura bianca a cintura nera! “E-Karate: a casa ma insieme” si realizza con la pubblicazione di video didattici sui canali social Funakoshi Candelo (FB, Instagram, Youtube) e allenamenti in diretta su piattaforma online.

Sono previsti a fine corso (Aprile-Maggio) gli esami per il passaggio di grado e la gara “e-Funakoshi’s Trophy” che assegnerà il trofeo all’ ekarateka che avrà totalizzato il più alto punteggio nelle diverse prove. Tutto da casa... ma con medaglie e cinture consegnate “dal vivo” nella cerimonia conclusiva prevista a maggio. Si alterneranno i tecnici Funakoshi 1976, diretti dal Maestro 6° dan Damiano Rovatti: Raffaella Dragotta, Irene Massarenti, Diego Rovatti.

La partecipazione al progetto è completamente gratuita e per aderire basta inviare la richiesta di partecipazione con una mail o un sms a: funakoshi1976asd@gmail.com ; 339.178.67.00 (anche whatshapp).