Dal Nord Ovest – Tragedia sulle montagne, muore dopo lancio con tuta alare a 46 anni

È morto in seguito allo schianto contro le rocce dei Monti Lessini, in Val d'Adige al confine con il Veneto, il 46enne torinese appassionato di lancio con tuta alare che documentava anche attraverso il suo canale YouTube.

La notizia, riportata su alcuni quotidiani locali, ha trovato conferme nel corso del pomeriggio di ieri. L'uomo che lavorava come professionista delle valutazioni ambientali si era recato in Alto Adige con alcuni amici, ma si è lanciato da solo. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati proprio i compagni, che hanno seguito il volo in diretta dal cellulare fino a quando il segnale non si è interrotto.

L'allarme è stato immediato, ma i soccorsi non hanno che potuto constatare la morte dell'uomo. Ancora da accertare le cause del tragico incidente, se un malfunzionamento della strumentazione o un malore.