Dal Nord Ovest - Scivola sulla via ferrata, recuperato dal Soccorso Alpino

Nuovo intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in provincia di Cuneo, presso la via ferrata di Camoglieres in Val Maria. Un 52enne è scivolato percorrendo il sentiero attrezzato, procurandosi una sospetta frattura a un piede. È stato imbarcato sull'eliambulanza 118 direttamente in parete, con la tecnica dello svincolo che consente il recupero in sicurezza tramite il verricello.