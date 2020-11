Si perde in montagna, riportata al rifugio Sella dal Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso Alpino nella giornata di oggi, 1 novembre, in zona rifugio la Sella di Baltigati a Valdilana. Una donna di 63 anni residente in provincia di Monza/Brianza, ma discreta conoscitrice della zona, ha perso la traccia di sentiero che stava percorrendo in compagnia di altri congiunti, trovandosi presto in un pendio boscoso scosceso.

Non vedendola arrivare al punto d'incontro stabilito, i parenti hanno lanciato l'allarme intorno ai volontari della stazione Valle Mosso del Sasp Biellese. In suo soccorso sono intervenuti tre volontari che, sfruttando la geolocalizzazione tramite smartphone ottenuta dalla Centrale operativa di Torino, hanno raggiunto la donna riaccompagnandola al rifugio la Sella.