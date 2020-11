Scandalo tempio crematorio, fiori e centinaia di lumini per ricordare le vittime FOTO

A due anni dallo scandalo del Tempio Crematorio, i parenti delle vittime si sono riunite nel pomeriggio di oggi, 1 novembre, proprio davanti a quello che è stato definito il "forno degli orrori". Qui i circa 30 partecipanti hanno acceso centinaia di lumini per ricordare i loro cari defunti cremati, che potrebbero essere state vittime degli abusi portati avanti dai gestori della struttura, i fratelli Ravetti. Il gruppo si è poi spostato all'ecocentro di via per Candelo a Biella, a simboleggiare il trattamento che avrebbero subito i loro parenti. I familiari si incontreranno nuovamente giovedì prossimo, ma questa volta davanti al Tribunale, per conoscere le novità sul loro ricorso contro le richieste di archiviazione.