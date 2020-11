Motore in fiamme nel centro di Biella, passanti lanciano l’allarme FOTO

Dopo il caso di Cossato (clicca qui), un’altra auto ha preso fuoco nel Biellese. Il fatto è accaduto intorno alle 11 di questa mattina, 1° novembre, in via Pajetta, a Biella. Alcuni passanti hanno notato fumo intenso e hanno immediatamente lanciato l’allarme.

All’arrivo dei mezzi dei Vigili del Fuoco le fiamme avevano invaso il motore del veicolo in sosta danneggiandolo gravemente. Ignote, al momento, le cause che hanno sprigionato il rogo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le squadre stanno procedendo alla messa in sicurezza del mezzo e alla bonifica dell’area interessata.