Serie di incidenti stradali nella giornata di ieri, sabato 31 ottobre. A Biella, due auto si sono scontrate alla rotonda tra via Bertodano e via Repubblica per cause da accertare: entrambi i conducenti non hanno riportato lesioni e hanno proceduto alla compilazione del modello Cid. Sul posto anche le forze dell’ordine per garantire la viabilità.

Sinistro senza feriti anche a Valdengo, con le parti che si accordano sulle rispettive responsabilità, alla presenza della Polizia.