Cossato, 15enne rapinato e buttato a terra da due bulli: indagano i Carabinieri

Attimi di terrore nel centro di Cossato. Nella serata di sabato, un ragazzino di 15 anni che passeggiava con due coetanei è stato avvicinato da due bulli che, con un pretesto, gli hanno sfilato il portafogli dalla tasca dei pantaloni, sottraendogli il danaro custodito all’interno. Non contento della bravata, per garantirsi la fuga a piedi, uno dei balordi ha spintonato il ragazzino facendolo ruzzolare a terra e lo ha minacciato di pesanti conseguenze se avesse denunciato l’episodio. Per fortuna la vittima non ha riportato traumi.

I tre minorenni si sono subito recati presso la vicina caserma, dove hanno raccontato l’episodio ai Carabinieri, fornendo nel contempo una sommaria descrizione degli autori della rapina. Dal Comando di via Marconi sono subito scattate le ricerche e le autoradio del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Cossato hanno battuto la zona alla caccia dei due soggetti.

Al momento, dopo aver vagliato le testimonianze raccolte e visionato i filmati delle telecamere presenti nella zona dell’accaduto, gli investigatori hanno preparato un primo rapporto sull’accaduto da inviare alla Procura della Repubblica di Biella.