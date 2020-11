Cavaglià, forse una derapata dietro i danni di piazza Palatucci. E il Comune chiede aiuto ai cittadini

Brusco risveglio per la comunità di Cavaglià. Nella notte di venerdì ignoti hanno preso di mira Piazza Palatucci, lasciando dietro di sé alcuni danni: resti di un radiatore, frammenti di carrozzeria e un muretto, insieme ad alcune lavorazioni in cemento, completamente distrutto.

In paese non si riesce a capacitarsi dell'ennesimo atto vandalico e qualcuno sospetta l'azione di qualche giovane. “Quando accadono certe cose si dovrebbe avere il coraggio di farsi avanti e venire in Comune ad autodenunciarsi – spiega amareggiato il sindaco Mosè Brizi – Meglio ammettere le proprie colpe in questo modo e farsi un esame di coscienza”.

Intanto, sono in corso i controlli dei Carabinieri per riuscire a identificare gli autori di questo gesto. Dalle testimonianze di qualche residente e dalle prime sommarie ricostruzioni, sembra proprio che alcune macchine abbiano derapato all'interno della piazza, cioè fatto scivolare lateralmente le ruote posteriori continuando a girare nello stesso verso. Probabilmente, una di queste avrebbe perso il controllo andando a sbattere contro il muretto che rivestiva un quadro elettrico.

Anche l'amministrazione comunale si è messa in moto e ha chiesto la collaborazione dei cittadini. “Nel contattare nell'immediato le forze dell'ordine o nel comunicarlo agli uffici comunali dal venerdì al sabato (8.30 -12) o al cellulare dello sportello del cittadino al numero 3477807689 (anche whatsapp) dal lunedì al sabato (10-12). - sottolinea il primo cittadino - Questo per contrastare i ripetuti atti vandalici”.