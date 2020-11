Biella: Perde il controllo dell'auto e trancia un tubo. Fuga di gas in viale Macallè FOTO

Entra nel cortile e finisce contro un tubo del gas. L'episodio è accaduto poco prima delle 14 di oggi, 1 novembre, nel parcheggio di un condomio in viale Macallè a Biella. Lo scontro ha provocato un'ingente fuoriuscita di gas, che i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza riportando la situazione alla normalità ed evitando il peggio. Saranno poi i tecnici della rete ad occuparsi della sostituzione della tubatura per ripristinare l'impianto. Sul posto anche la Polizia Locale di Biella.